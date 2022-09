ML – Milan, decisione definitiva su Bakayoko

Ultimo aggiornamento sul futuro di Bakayoko: arriva una notizia definitiva da Casa Milan.

Il Milan sperava che Tiemoué Bakayoko lasciasse Milanello, ma così non sarà. Ormai manca pochissimo alla fine della sessione estiva del calciomercato, che termina alle ore 20:00, e dunque è diventata difficile una partenza.

Poco fa il giornalista Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport aveva spiegato che il giocatore aveva deciso di risolvere il contratto con il club rossonero. Quest’ultimo sarebbe stato ben lieto di risparmiare il suo stipendio (2,5 milioni di euro netti a stagione). C’era una corsa contro il tempo, la procedura non era rapida. Anche perché perché va considerato che anche il Chelsea, proprietario del cartellino, è coinvolto.

Il Milan sperava che la pratica Bakayoko riuscisse a risolversi, nonostante con il poco tempo a disposizione, ma così non è stato. Il tentativo per la risoluzione del contratto non è andato a buon fine. Il calciomercato rossonero è chiuso.