“Cristiano Ronaldo, ipotesi Milan”: bomba dall’Inghilterra

Dall’Inghilterra arriva una notizia clamorosa riguardante Cristiano Ronaldo e un ipotetico trasferimento al Milan nel finale di questo calciomercato.

Siamo nell’ultima giornata della sessione estiva del calciomercato e tra i giocatori che non sono riusciti a cambiare squadra c’è anche Cristiano Ronaldo. In questi mesi era chiaro a tutti che non volesse più rimanere a giocare nel Manchester United, però non è riuscito ad andarsene.

Jorge Mendes ha proposto CR7 a tante società, ma senza successo. Sicuramente frena l’elevato stipendio da oltre 20 milioni di euro annui che percepisce in Inghilterra. Nessuno è disposto a garantirgli una cifra simile. Anche se si tratta di un giocatore ancora di buon livello, comunque ha 37 anni.

Nei giorni scorsi sono trapelate tante indiscrezioni sulla possibilità che il campione portoghese approdasse al Napoli, però l’affare non si è concretizzato. Mendes sperava che i Red Devils si facessero avanti per Victor Osimhen e che proponessero il portoghese al club campano. Nulla di tutto ciò è successo.

Calciomercato Milan, Cristiano Ronaldo in rossonero? Ipotesi dall’Inghilterra

Anche il Milan rientra tra le società con le quali Mendes ha parlato durante la finestra estiva del calciomercato. Ma Cristiano Ronaldo non è mai rientrato nei piani di Paolo Maldini e Frederic Massara. Non è il profilo ideale per il progetto rossonero. Troppe le problematiche: dall’aspetto tattico all’età e arrivando, ovviamente, allo stipendio altissimo.

Nonostante fosse abbastanza chiara la posizione del Milan, oggi il Manchester Evening News ha ipotizzato che CR7 potesse approdare alla corte di Stefano Pioli. La fonte lo ritiene uno scenario realizzabile nel caso di addio di Rafael Leao, per il quale il Chelsea si è fatto avanti concretamente.

A Cristiano Ronaldo potrebbe essere molto gradito un trasferimento a Milano in una squadra con una grande storia e che ha vinto l’ultimo Scudetto. Tuttavia, ci sentiamo di dire che questa operazione non si farà e che neppure il passaggio di Leao al Chelsea si concretizzerà. La società rossonera vuole tenere la sua stella e spera di rinnovarle il contratto nelle prossime settimane.