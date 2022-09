Milan, il calendario di settembre: tra Serie e Champions, tutti i match

Sarà un settembre ricco di impegni quello appena iniziato per il Milan che dovrà fronteggiare cinque partite di grande importanza tra Serie A e Champions League

Un’estate decisamente insolita per il Milan e gli altri club europei impegnati tra campionati nazionali e coppe europee, il cui inizio è stato anticipato a causa della pausa per i Mondiali prevista tra novembre e dicembre.

Quattro le partite di Serie A già disputate ad agosto contro Udinese, Atalanta, Bologna e Sassuolo. A differenza delle stagioni precedenti non ci sarà la pausa per le Nazionali di inizio settembre, posticipata a metà mese per le ultime partite di Nations League, test finale in vista di Qatar 2022.

Spazio ancora alla Serie A con altre tre partite e all’inizio della Champions League anticipato anch’esso alla prima settimana di settembre. Impegni compressi anche quelli europei con la fase a giorni di CL che si concluderà a inizio dicembre con un mese di anticipo rispetto alle annate precedenti.

Milan, il calendario di settembre

Il settembre del Milan comincia subito con una partita attesissima ovvero il Derby di andata con l’Inter di sabato 3 alle 18. La stracittadina torna a disputarsi a settembre a tre anni di distanza dall’ultima volta quando l’Inter di Conte si impose 2-0 sui rossoneri all’epoca allenati da Giampaolo.

A seguire, martedì 6 settembre, l’esordio in Champions League contro l’ostico Salisburgo in Austria in concomitanza con l’altro match del girone tra il Chelsea e la Dinamo Zagabria. C’è poco tempo per riposare e sabato 10 settembre si torna subito in campo in un’altra trasferta, quella contro la Sampdoria con i blucerchiati che, a Marassi, hanno già fermato sul pari la Juventus e la Lazio.

Settembre si chiude con un altro doppio impegno ravvicinato tra campionato e Champions League. Mercoledì 14 settembre esordio a San Siro in CL contro la Dinamo Zagabria, ventidue anni dopo l’unico precedente tra le due squadre disputato in un turno preliminare per la qualificazione ai gironi. Domenica 18, infine, big match conclusivo prima della pausa contro il Napoli a San Siro.

Il ritorno in campo, in Serie A, è previsto per sabato 1 ottobre con la trasferta di Empoli. Da quel giorno non ci saranno altre pause fino all’interruzione pre Mondiale programmata per il 13 novembre.

Di seguito il calendario completo di settembre del Milan con le indicazioni sulla diretta tv e streaming

Sabato 3 settembre ore 18: Milan-Inter | Dazn e Zona Dazn

Martedì 6 settembre ore 20.45: Salisburgo-Milan | Sky Sport

Sabato 10 settembre ore 20.45: Sampdoria-Milan | Dazn e Sky Sport

Mercoledì 14 settembre ore 18.45: Dinamo Zagabria-Milan | Sky Sport

Domenica 18 settembre ore 20.45: Milan-Napoli | Dazn e Zona Dazn