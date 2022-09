Milan-Inter, le formazioni ufficiali: c’è Messias

Tutto pronto per il derby fra rossoneri e nerazzurri. Le scelte dei due allenatori per iniziare la grande sfida in programma alle 18

Manca davvero poco all’inizio del derby e Milan e Inter vogliono dare un segnale importante al campionato. I rossoneri cercano il sorpasso sulla squadra di Inzaghi.

C’è grandissimo entusiasmo e attesa per l’inizio di questo incontro, con un San Siro stracolmo. Il Diavolo si è già messo alle spalle il pareggio con il Sassuolo ed è pronto a giocarsi al massimo delle sue possibilità questo importante derby di inizio stagione. Ecco quindi le scelte iniziali dei due allenatori. Davvero poche sorprese da una parte e dall’altra con il tecnico rossonero che si affida ai suoi uomini migliori. Sulla destra giocherà il brasiliano Junior Messias, che si sta ritagliando uno spazio importante in questo inizio di stagione. Oggi Pioli gli dà una grande chance.

Abbastanza scontate anche le scelte di Simone Inzaghi, che si gioca la carta del Tucu Correa per sostituire l’infortunato Lukaku. Solo panchina per Edin Dzeko quindi, almeno dall’inizio. La sorpresa di formazione è l’inserimento di Darmian sulla fascia sinistra, che vince la concorrenza sia con Dimarco che con Gosens.

Milan-Inter, le formazioni ufficiali

Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez, Tonali, Bennacer, Messias, De Ketelaere, Leao, Giroud. All: Pioli

Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian, Lautaro, Correa. All: Inzaghi