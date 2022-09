Leao inarrestabile: il suo Portogallo lo esalta sui social – FOTO

L’attaccante rossonero incensato sui social dalla sua nazionale. L’ex Lille torna decisivo e incanta proprio nel derby.

Il Milan vince il derby contro l’Inter e si gode il talento di Rafael Leao, tornato il giocatore infermabile del finale della scorsa stagione. Il portoghese è stato autentico protagonista ieri sera nel trionfo rossonero.

Non si è trattato di un inizio di stagione particolarmente brillante per Leao, che ha faticato ad incidere nei primi match. Questo ha portato alle solite critiche tempestive di qualche opinionista, subito pronto a ridimensionare un giocatore che in questi mesi è esploso definitivamente. Lo dimostra anche l’offerta faraonica del Chelsea fatta ai rossoneri, ma rispedita al mittente.

L’ex Lille è al centro del progetto Milan e non è in discussione, perché ieri ha di fatto portato il derby dalla parte del Diavolo con delle giocate straordinarie. L’attaccante è stato decisivo con due gol e un assist, entrando pertanto in tutte le reti siglate dalla squadra di Stefano Pioli. Bello il diagonale mancino con cui ha segnato il momentaneo 1-1, così come la palla in mezzo per il vantaggio firmato da Olivier Giroud. Ma la vera perla di giornata è il gol del 3-1, quando il portoghese si libera con una finta di tre avversari e insacca alle spalle di Handanovic.

La splendida prestazione del classe ’99 non è passata inosservata neanche in Portogallo. La nazionale portoghese ha elogiata la super partita di Leao su propri profili social: “Un leone libero a Milano. Rafael Leao risolve il derby della Madonnina con 2 gol e molta classe”.