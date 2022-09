Milan-Inter sold out: le cifre dell’incasso

Ottimi risultati anche al botteghino per uno dei derby della Madonnina più belli e spettacolari degli ultimi anni

Il Milan ieri si aggiudica il derby con una bel 3-2 e manda un segnale molto importante a tutto il campionato. Un successo in rimonta impreziosito dalla doppietta di Rafa Leao, tornato sui livelli dell’anno scorso.

La sfida ieri è stata resa eccezionale anche dal contorno, ovvero da un San Siro stracolmo. Sono stati 75.475 gli spettatori per questo derby della Madonnina, una cornice che non si ammirava dall’ultimo derby prima della pandemia, del 9 febbraio 2020. In quel caso i tifosi accorsi ad assistere al derby erano stati 75.817.

Per quanto riguarda l’incasso di ieri, la cifra complessiva è stata di 4,8 milioni di euro, come spiegato dal portale Calcioefinanza. Si tratta di un dato molto simile a quello della passata stagione, quando per il derby del 7 novembre con capienza al 75% gli spettatori erano stati poco più di 56mila. In quel caso l’incasso era stato di 4,83 milioni.

Sempre Calcioefinanza spiega che l’incasso vale poco più dell’1% sui fatturati dei due club milanesi. Non solo quindi le coreografie, gli sfottò e il grande spettacolo su campo, ma anche un incasso generato quasi da record, che finisce quasi esclusivamente nelle casse delle due società.