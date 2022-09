Leao, la dichiarazione spiazza tutti: tifosi impazziti

Il portoghese è tornato a stupire tutti con una grande prestazione e un super gol nel derby: l’opinionista non ha dubbi

Nel derby è tornata a brillare forte la stella di Rafael Leao. Il portoghese ha messo da parte un inizio di stagione a rilento con una sontuosa prestazione contro la squadra di Simone Inzaghi.

Una doppietta e un assist per portare il Diavolo al successo contro i nerazzurri. Si è parlato tanto di Leao in questi giorni, soprattutto negli ultimi giorni di mercato con l’offerta monstre del Chelsea da 100 milioni di euro. Il Milan tuttavia non ha intenzione di privarsi di quello che è a tutti gli effetti uno dei giocatori più devastanti d’Europa.

Sull’ex Lille si è pronunciato anche Fabio Capello che è intervenuto ieri sera nel corso di Sky Calcio Club e ha commentato le sue qualità: “Quello che ha fatto nel secondo gol che ha segnato vale il biglietto. Fa un cambio di ritmo col pallone attaccato al piede. E’ stato qualcosa di incredibile: parte e lascia il giocatore. Fa tutto con un armonia che sembra non faccia fatica e che gli avversari siano fermi”.

Ovviamente il secondo gol del classe ’99, che supera tre giocatori con una finta, è rimasto negli occhi anche all’ex tecnico, che aggiunge: “Bellissimo quando fa queste partite, ha un talento incredibile, può inventarti una giocata unica e fare gol. I giocatori lo aiutano e sopportano questo suo atteggiamento: questa è una cosa bellissima. Con al velocità, la tecnica e le potenzialità che ha può diventare uno dei migliori al mondo“.