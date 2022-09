Le pagelle di Salisburgo-Milan 1-1: Saelemaekers indiavolato, Kalulu impreciso

Le pagelle di Salisburgo-Milan 1-1: gran prova di Saelemaekers, che segna anche il gol del pari. Sprazzi di Leao, ancora assist man. Non perfetti sul gol Maignan e Kalulu.

Un primo tempo intenso, con ritmi altissimi fin dal fischio d’inizio. Trasferta insidiosa per il diavolo, che passa in svantaggio dopo una palla sanguinosa persa da Bennacer al limite dell’area. Akafor punta Kalulu, il suo primo controllo – non si sa quanto volontariamente – diventa un tunnel perfetto che lo mette davanti a Maignan. Piatto, e tunnel anche al portiere, per il vantaggio del Salisburgo. Ma come ci ha ormai abituati, il Milan prende un colpo e reagisce. L’azione che porta al pareggio è uno spettacolo. De Ketelaere lancia la ripartenza con un tocco squisito. Leao trova Saelemaekers in area, che mette dentro di sinistro l’1-1.

Il Milan cambia tanto, la squadra fatica a creare palle gol ma anche l’avversario molla il colpo. Un primo tempo emozionante lascia spazio a una seconda frazione più fisica, con tanti cartellini gialli. C’è tempo per l’ultimo brivido, una palla sporca di Leao che calcia verso la porta al 94′. Il tiro deviato si infrange sul palo. Finisce 1-1 l’esordio del Milan in Champions League.

Salisburgo-Milan, le pagelle

MAIGNAN 5,5 – Stavolta non perfetto sul gol del vantaggio dei padroni di casa. Sicuro e come sempre prezioso palla al piede in costruzione dal basso, in uscita, e nelle conclusioni subite da fuori area.

CALABRIA 6,5 – In crescendo rispetto alle ultime uscite, in copertura è sempre molto lucido. Tanta qualità nelle chiusure e buone giocate anche in avanti per il capitano del Milan. Ottima partita fino al cambio arrivato a metà secondo tempo (DEST 56′ – 6).

KALULU 5,5 – Difficile il ruolo di contenimento dell’indiavolato Fernando. Perde goffamente il contatto con il pallone in marcatura su Akafor, che lo beffa con un tunnel (anche fortunato) in occasione del vantaggio del Salisburgo. Bene nel secondo tempo, quando riesce a prendere le misure.

TOMORI 6,5 – Partita che inizia forse con troppa irruenza, ma sono tante le chiusure intelligenti e letture. Una grandissima prova del centrale inglese, che con il passare del tempo sale in cattedra e non sbaglia niente.

THEO HERNANDEZ 6,5 – Gran primo tempo il suo, fatto di tanti palloni ripuliti anche in difesa e di corse inarrestabili palla al piede. La maggior parte delle azioni offensive del Milan passano dai suoi piedi. Nel secondo tempo cala il rendimento, ma ottima la sua prestazione.

TONALI 6 – Ancora un inizio col botto, come nel derby. Tante azioni partono dalla sua zona, in tandem con Theo, poi nel secondo tempo si sposta sulla destra, ma il risultato non cambia. Recuperi, intensità nelle giocate, e qualità.

BENNACER 5,5 – Pesa l’errore che porta al gol del pareggio di Akafot; non è la prima volta che l’algerino si prende un rischio in quelle zone di campo. Rischio che deve far parte del gioco, visto che nel complesso rimane il cervello della squadra – azione del pareggio compresa – (POBEGA 56′ 6 ).

SAELEMAEKERS 7 – Il migliore in campo. Salta regolarmente l’uomo e crea superiorità, dimostrando grande brillantezza anche fisica. Meritatissimo il gol del pari, freddo e anche lucido nello stoppare e calciare di sinistro. (MESSIAS 80′ – sv).

DE KETELAERE 6 – Unico squillo è il delizioso colpo che da il via al contropiede perfetto del gol dell’1-1, poi scompare un po’ dalla partita, non riuscendo a incidere (BRAHIM DIAZ 70′ – sv).

LEAO 6 – E’ suo l’assist per il gol del pari, a chiudere una grande ripartenza. Il portoghese esagera nel surplus a fine primo tempo, poi nel secondo esce un po’ dal match. In generale sempre concentrato e proiettato in avanti, ma spesso impreciso. Un guizzo al 94′ quasi regala i 3 punti al Milan, ma il suo tiro deviato finisce sul palo.

GIROUD 5,5 – Riempe l’area e prova a lottare per far salire la squadra; tanti tocchi di prima e continui movimenti, ma viene poco servito (ORIGI 56 – 5,5).