Le formazioni ufficiali del match tra Salisburgo e Milan, valido per la prima giornata della fase a gironi di Champions League.

Finalmente il giorno del debutto europeo è arrivato. Il Milan questa sera inizierà la sua avventura in Champions League, stavolta come testa di serie del girone.

L’esordio è in casa del pericoloso Salisburgo. I campioni d’Austria sono considerati squadra giovane e abile a giocare un ottimo calcio, soprattutto tra le mura amiche.

Stefano Pioli per questo match in terra austriaca (fischio d’inizio ore 21:00) dovrà fare a meno dei lungodegenti Ibrahimovic e Florenzi, oltre che degli acciaccati Rebic e Krunic e di coloro non inseriti nella lista Champions, come Thiaw, Vranckx, Bakayoko e Adli.

La formazione ufficiale del Milan: confermato De Ketelaere

Poco fa sono state rese note le formazioni ufficiali di Salisburgo-Milan. I rossoneri insistono con il 4-2-3-1 come modulo standard e puntano sulla migliore squadra possibile. Pioli punta su Charles De Ketelaere, confermato titolare sulla trequarti e lascia in panchina un non brillantissimo Brahim Diaz. Mentre sulla destra Saelemaekers vince il ballottaggio con Messias.

In attacco Olivier Giroud, in ottima forma e condizione atletica, viene ancora preferito al neo acquisto Origi. Per il resto nessuna sorpresa o scelta particolare da parte del mister rossonero.

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Solet, Wober, Ulmer; Capaldo, Seiwald, Kjaergaard; Kameri; Fernando, Okafor. All. Jaisse

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud. All. Pioli.