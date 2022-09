Salisburgo-Milan, streaming e diretta tv: dove vedere il match di Champions League

E’ il giorno del debutto rossonero in Champions League: Salisburgo-Milan oggi alle ore 21. Le indicazioni su dove vederla in diretta tv e in streaming

Grandissima attesa per questa sera in casa Milan. I rossoneri dopo la vittoria nel derby di sabato debuttano oggi in Champions League, con una trasferta molto insidiosa.

La squadra campione d’Italia giocherà alle ore 21 in punto contro il Salisburgo. Appuntamento alla Red Bull Arena per il debutto europeo, nella tana di una formazione giovane e dotata di ottime individualità a livello tecnico.

Rispetto allo scorso anno il Milan vanta un girone decisamente più abbordabile, visto che ha affrontato il sorteggio della prima fase da testa di serie. Oltre al Salisburgo sfiderà anche i croati della Dinamo Zagabria e gli inglesi del Chelsea.

Salisburgo-Milan, dove vederla in diretta tv e in streaming

La Champions League 2022-2023 è un’esclusiva dell’emittente satellitare Sky, che non per il secondo anno consecutivo ha sacrificato i diritti di trasmissione della Serie A italiana pur di tenersi quella della competizione UEFA.

In particolare, il match di questa sera Salisburgo-Milan sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky, e sarà visibile sui canali Sky Sport Action (numero 206 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite). Questo ovviamente per chi potrà e vorrà seguire il debutto rossonero in Champions su televisore.

Chi invece sceglierà una soluzione in streaming avrà ampia scelta. Salisburgo-Milan è visibile sull’app NowTV, per coloro che hanno acquistato il Pass sport e calcio. Oppure sul canale Mediaset Infinity+ o sull’applicazione Sky Go.

Niente da fare per gli abbonati di Amazon Prime Video: la prima e finora unica partita di Champions del Milan visibile su questo canale in streaming sarà Chelsea-Milan di mercoledì 5 ottobre.