Milan, Calabria chiarisce: “La polemica non esiste”

Il difensore rossonero ha chiarito la sua reazione attraverso un post sul proprio account Instagram: la spiegazione

Il pareggio di ieri in Austria sul campo del Salisburgo non ha lasciato soddisfatti tutti i giocatori rossoneri, anzi. Il club della Red Bull ha fermato i rossoneri sull’1-1 in un match molto ostico.

Il Milan ora ha un punto in classifica, con il Chelsea che ha perso la prima partita con la Dinamo Zagabria, e ora il girone di Champions League è più aperto che mai e gli scenari sono davvero tanti. Intorno all’ora di gioco Stefano Pioli ha deciso dicambiare qualcosa e hha fatto entrare Sergino Dest al posto di Davide Calabria, con quest’ultimo che è apparso abbastanza amareggiato.

Il difensore ha però voluto chiarire subito oggi che il suo nervosismo non era dovuto a ciò, e lo ha fatto attraverso un post sul proprio profilo Instagram: Queste le sue parole “Sono e siamo amareggiati per la gara di ieri. La reazione a caldo era per la prestazione e non certo per altro, non creiamo polemica dove non esiste. E’ stato un pareggio contro una buona squadra”.

L’esterno ha poi aggiunto sulla squadra e sulle prossime partite: “Consapevoli di poter far meglio ma fiduciosi del nostro potenziale. Subito con la testa alla prossima gara, carichi e uniti come sempre, avanti Milan”.