Niente Samp-Milan: tre giocatori verso il forfait

Giampaolo probabilmente dovrà rinunciare a tre giocatori per la partita di campionato tra Sampdoria e Milan.

Archiviato il pareggio contro il Salisburgo in Champions League, il Milan è pronto a rituffarsi sul campionato. Sabato sera a Genova i campioni d’Italia affronteranno la Sampdoria.

La squadra di Marco Giampaolo ha iniziato molto male questa Serie A 2022/2023, ha conquistato solo due punti nelle prime cinque giornate. Una nuova sconfitta potrebbe anche portare la dirigenza blucerchiata a prendere la decisione di esonerare l’allenatore per ottenere una svolta.

I ragazzi di Stefano Pioli partono come favoriti, però non devono sottovalutare questo impegno. Finora il Diavolo non ha vinto nessuna partita in trasferta, dunque c’è questo piccolo tabù da rompere in questa stagione. Sabato sera a Marassi può essere l’occasione giusta.

Sampdoria-Milan: le assenze per Pioli e Giampaolo

Il Milan contro la Sampdoria sarà senza Zlatan Ibrahimovic, Alessandro Florenzi e Rade Krunic. Il dubbio è legato alla presenza di Ante Rebic, che ha saltato le ultime tre partite a causa di un problema alla schiena. Pioli spera di recuperarlo, così da avere un’opzione in più nel reparto offensivo. Il croato è l’unico che può sostituire Rafael Leao, al quale farebbe comodo rifiatare ogni tanto.

Giampaolo, invece, dovrà certamente fare a meno di Harry Winks. Il centrocampista arrivato dal Tottenham ha accusato un problema alla caviglia sinistra e non potrà essere convocato contro il Milan. In dubbio anche Nicola Murru e Jeison Murillo. Stando a quanto rivelato da Il Secolo XIX, anche loro hanno avuto problemi alle caviglie. Le condizioni verranno valutate in questi giorni. L’ex rossonero Andrea Conti è tornato a lavorare con il gruppo un po’ di giorni fa e dovrebbe esserci.

La Sampdoria vorrà fare bene contro i campioni d’Italia e spera che il pubblico la trascinerà verso un buon risultato. Giampaolo potrebbe giocarsi la panchina sabato.