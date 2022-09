Sostituto di Tuchel: 4 candidati, il Milan osserva

La notizia dell’esonero ha lasciato tutti a bocca aperta. Ma chi prenderà il posto di Tuchel? Quattro i candidati papabili…

Esordio amaro per il Chelsea in Champions League. I blues hanno perso maledettamente contro la Dinamo Zagabria. Una vittoria di misura quella dei croati per 1-0, ma il risultato non è certamente l’aspetto più preoccupante. Sul piano del gioco, la squadra di Tuchel è apparsa fragile agli attacchi e poco propositiva in fase offensiva.

Al contrario dei croati, che hanno fatto del ritmo e dell’energia le armi migliori per incatenare la formazione blues. Il risultato ha lasciato sbigottiti la critica sportiva e i tanti appassionati di calcio. Una disfatta che ha portato inesorabilmente all’esonero di Thomas Tuchel. Il tecnico tedesco soltanto due anni fa aveva portato il Chelsea sul tetto del mondo: Champions League, Supercoppa Europea e Coppa del Mondo per club.

Qualcosa si è inclinato però dopo i grandi successi, con il tedesco quasi incapace di gestire la rosa e i giocatori. La sconfitta di ieri contro la Dinamo Zagabria gli è stata fatale, e adesso la dirigenza blues è alla ricerca del perfetto sostituto, uno che può tornare a dare linfa vitale alla squadra. Ricordiamo che il 5 ottobre il Milan è atteso proprio dal Chelsea allo Stamford Bridge per disputare la terza giornata dei gironi di Champions League, e l’11 ottobre a San Siro per il ritorno.

Chi ci sarà a guidare la corazzata blues in panchina?

Chelsea, quattro nomi: c’è un big!

Sono attualmente in corso i “provini” per trovare il nuovo allenatore al Chelsea. I nomi papabili sono quattro, tutti molto importanti e di grande valore. Al momento, pare che il preferito della dirigenza blues sia Graham Potter, impegnato però col Brighton. Per idea di gioco e tatticismi è lui il profilo in pole.

Ma non sarà così semplice strapparlo al club di Premier League che tanto bene sta facendo in questo inizio di stagione. Per questo le alternative non mancano. C’è anche Mauricio Pochettino, svincolato dal 5 luglio, in cerca di un ottimo club in cui accasarsi. Un’acquisizione che sarebbe ben più semplice rispetto a quella di Potter.

Oltre all’ex Tottenham, piace molto Roger Schmidt, attuale tecnico del Benfica. Come per Potter, è complicato pensare di prelevarlo adesso dal club portoghese. Certo, il Chelsea ha un gran fascino europeo e potrebbe rappresentare un grandissimo trampolino di lancio nel calcio che conta sia per Potter che per Schmidt, ma Brighton e Benfica faranno sicuramente grosso muro.

C’è un altro nome, ben più blasonato, che sta riscaldando parecchio l’ambiente londinese. È quello di Zinedine Zidane, tecnico svincolato ormai da tempo. Si dice che aspetti di prendere la panchina della Nazionale Francese, ma chissà se l’intoppo in casa Chelsea non possa subito rimetterlo in careggiata. Zidane rappresenterebbe un gran colpo, tecnico e mediatico, sia per la Premier League che per la Champions League.

Qualche giorno o ora, e scopriremo presto chi ci sarà nella panchina blues quando il Chelsea incontrerà il Milan in Champions.