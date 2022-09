“Theo mi ha detto che…”: Inter-Bayern, la rivelazione di Lucas Hernandez

Intervenuto in conferenza stampa, Lucas Hernandez ha rivelato cosa gli ha detto il fratello Theo in merito all’Inter. Le sue dichiarazioni…

Il Milan ha chiuso la prima giornata di Champions League con un pareggio. 1-1 a Salisburgo, in una gara insidiosa nella quale i rossoneri hanno comunque dimostrato gioco e carattere. La sensazione, però, è che serva qualcosa in più, a partire dal riposo dei giocatori di Stefano Pioli. Ci vogliono le giuste rotazioni, se solo non ci fosse infortuni, per garantire freschezza ad una rosa impegnata in tante competizioni.

Nonostante ciò, il punto portato a casa dal Milan è prezioso e da non criticare. Nell’altro campo, a Zagabria, la Dinamo ha battuto sorprendentemente il Chelsea. Sono quindi i croati i primi classificati del Gruppo E di Champions League. Una sconfitta amara quella dei blues che ha portato all’esonero di Thomas Tuchel.

Ma le emozioni europee non sono di certo finite. Stasera andranno in scena tutte le altre gare dei restanti gironi. Attenzione tutta su Inter-Bayern Monaco, squadre del Gruppo C. I nerazzurri dovranno fronteggiare la temibile corazzata di Negelsmann, con Manè & Co. in cerca di risultato. Ci sarà anche Lucas Hernandez a sfidare l’Inter di Inzaghi. Il fratello di Theo sente anche lui la gara come un derby!

Le parole di Theo a Lucas

Lucas Hernandez è intervenuto nella conferenza stampa di Inter-Bayern Monaco al fianco di mister Nagelsmann. Il difensore francese ha rivelato cosa gli ha detto il fratello Theo in merito alla gara di stasera contro i nerazzurri. Il milanista ha voluto avvisare Lucas circa la qualità della rosa di Inzaghi, non sminuendone affatto le potenzialità.

“Ho parlato con mio fratello Theo e mi ha detto che l’Inter è una buona squadra e che ha buona intensità. Mi ha augurato tutto il meglio per la partita che giocheremo stasera” ha detto il fratello maggiore degli Hernandez. Insomma, chi meglio di Theo può consigliare come affrontare l’Inter? In pochi anni, il terzino sinistro del Milan è diventato uno degli uomini derby più importanti! Conosce bene le insidie che i nerazzurri sono in grado di creare.