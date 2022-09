Ufficiale: Florenzi si è operato, tempi di recupero lunghissimi

Arriva ora il comunicato ufficiale sulle condizioni fisiche di Alessandro Florenzi, in seguito all’operazione effettuata in Finlandia.

Come anticipato poco fa, Alessandro Florenzi oggi è volato in Finlandia. Il motivo riguarda le sue condizioni fisico-atletiche, dopo l’infortunio subito al termine di Sassuolo-Milan.

Ebbene il terzino del Milan si è operato già questa mattina nella clinica finlandese, scelta dal club e dall’entourage del giocatore, per risolvere il problema muscolare piuttosto grave.

Poco fa il Milan ha emesso il comunicato ufficiale sulle sue condizioni. Intervento perfettamente riuscito per il classe ’91, per via della lesione al tendine in prossimità del bicipite femorale. Per lui stop molto lungo: circa 5 mesi lontano dai campi. Una brutta mazzata per il laterale romano.

“AC Milan comunica che Alessandro Florenzi ha subito un grave infortunio al tendine prossimale del bicipite femorale della coscia sinistra. Necessario intervento chirurgico. Operazione eseguita questa mattina. I tempi di recupero sono stimati in cinque mesi”.

Un forte in bocca al lupo a Florenzi da parte della redazione di MilanLive.it