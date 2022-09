Milan, ufficiale il rinnovo di Krunic: il comunicato

Adesso è ufficiale! Il Milan ha rinnovato il contratto del rossonero. Un annuncio che tutti i tifosi aspettavano da tempo…

Continua al meglio il lavoro di programmazione dell’AC Milan. Non soltanto colpi in entrata e in uscita, con i rinnovi di contratto che sono diventati argomenti chiave della buona politica del club rossonero. Adesso, la dirigenza milanista ha adottato la strategia di muoversi in anticipo su tale fronte, per evitare grane future e ricompensare al meglio il lavoro dei suoi giocatori!

È stato fatto con Theo Hernandez, Davide Calabria, Alexis Saelemaekers e Fikayo Tomori. Oggi, è invece il turno di un altro rossonero. La lista dei rinnovi è lunga; Rafael Leao e Ismael Bennacer sono quelli impellenti ma che presentano qualche problematica. Nessun ostacolo, invece, per il prolungamento di contratto di Rade Krunic. Il bosniaco ha raggiunto l’accordo senza troppi giri e oggi l’AC Milan ha ufficializzato il rinnovo.

Di seguito il comunicato:

“AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Rade Krunić fino al 30 giugno 2025.

Rade è arrivato al Milan nell’estate del 2019 e da allora ha collezionato 91 presenze in rossonero, dando solidità e qualità al centrocampo”.

Continua dunque il cammino di Rade Krunic in rossonero. In tre anni, le prestazioni del bosniaco sono state un crescendo continuo. Dopo le tante critiche, è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante in rosa, godendo della massima fiducia di mister Stefano Pioli. Mediano, trequartista, o esterno della trequarti; Rade è un giocatore prezioso da custodire e coccolare al meglio.

Il Milan, come dimostrato in diverse occasioni, ha bisogno di lui. Lo dimostra il fatto che il suo infortunio attuale sta mettendo in difficoltà Pioli nelle rotazioni. Ci si augura che il bosniaco possa rientrare presto in gruppo per aiutare il Diavolo nelle tante competizioni. Intanto, i tifosi possono esultare per il suo prolungamento.