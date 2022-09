Ufficiale il rinnovo: Milan, l’importante partnership continua

L’AC Milan ha rinnovato il contratto di partnership con l’importante brand. A renderlo noto è il club rossonero attraverso una nota ufficiale…

Continua al meglio la campagna di sponsorizzazioni dell’AC Milan. Negli ultimi anni, grazie al lavoro attento di Ivan Gazidis, il club rossonero ha visto crescere i suoi introiti anche grazie all’aumento delle partnership con brand e marchi importanti.

Oggi arriva l’annuncio dell’estensione del contratto di sponsorizzazione con Celly, marchio italiano di accessori per smartphone del Gruppo Esprinet. A rendere noto il rinnovo è stato il club rossonero attraverso un comunicato ufficiale:

“AC Milan e Celly, marchio italiano di accessori per smartphone del Gruppo Esprinet, annunciano l’estensione del loro accordo di partnership: Celly resterà in campo al fianco della società come Official Mobile Phone Accessories Partner.

Nell’ambito dell’accordo, i due brand, da sempre proiettati verso un futuro all’insegna dell’innovazione ed esponenti di rilievo dello stile italiano nel mondo, lavoreranno fianco a fianco anche per lo sviluppo di accessori hi-tech che accompagneranno tutti gli appassionati di sport, tecnologia e design in ogni momento della loro giornata”.

Le parole di Bonfanti

A commentare il rinnovo della partnership tra Celly e AC Milan è stato Stefano Bonfanti, Head of Sales and Marketing del brand tutto italiano. Di seguito le sue parole:

“Siamo orgogliosi di proseguire il cammino intrapreso con l’AC Milan, un’eccellenza italiana riconosciuta a livello internazionale, fuori e dentro il campo. La perfetta combinazione tra il miglioramento continuo e la valorizzazione dello stile italiano su cui poggia la nostra partnership con il Club rossonero ci ha permesso, e sono sicuro che continuerà a permetterci, di raggiungere un pubblico ancora più ampio.

Ora si apre per noi un nuovo capitolo al fianco dei Campioni d’Italia e siamo pronti per lavorare insieme e realizzare progetti unici, a partire dalla linea di prodotti all’avanguardia pensata proprio per i milanisti”.