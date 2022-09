“Contro tutti e tutto”: Leao, il post infiamma i tifosi – FOTO

Rafael Leao sa di aver complicato la vita ai suoi compagni questa sera. Ma il portoghese ha voluto sottolineare la forza e il coraggio di questo Milan, capace di far fronte a qualsiasi insidia…

Serataccia per Rafael Leao, che sino al primo tempo di Sampdoria-Milan stava dando una grossa mano ai suoi compagni. All’inizio del secondo però, una grande ingenuità ha complicato le cose. Una rovesciata fuori tempo del portoghese. Niente palla, ma solo la testa dell’avversario fortemente colpita con lo stinco.

Fabbri non ha avuto dubbi, e ha subito espulso Rafael. Doppio giallo, dato che l’attaccante aveva già ricevuto un’ammonizione nel primo tempo. Il Milan stava conducendo per 0-1, ma dopo l’uscita di Leao e l’inferiorità numerica tutto si è inevitabilmente complicato. Il Diavolo non ha comunque mollato, anche dopo il pareggio dei liguri, con un grande Stefano Pioli a ribaltare tutto con i suoi tatticismi.

La squadra rossonera alla fine è riuscita a portare casa il risultato. 1-2 grazie ad uno straordinario di Olivier Giroud dal dischetto. Questa sera rimane la gioia della vittoria sofferta, ma anche l’ingenuità di Rafael Leao. L’espulsione lo costringerà a saltare il big match di domenica prossima contro il Napoli. Come dichiarato da Pioli nel post-partita, Leao sa bene di aver complicato la vita alla squadra. A fine gara ha abbracciato tutti i suoi compagni, ringraziandoli per la vittoria.

Ma Rafa ha fatto anche di più. Dopo la partita è corso sui social a sottolineare la forza della sua gruppo. Il coraggio, la grinta, il carattere, la grande forza di vincere una partita così complicata. “Contro tutti e tutti” ha scritto la stella rossonera. Il suo post ha infiammato gli animi dei tanti tifosi, che hanno presto dimenticato la sua ingenuità.

“Lo spirito di squadra finora è stato la nostra più grande forza e oggi ancora una volta abbiamo dimostrato di cosa è fatto questo gruppo, nonostante la mia espulsione non ci siamo arresi e continuiamo sempre alla ricerca della vittoria!” continua e termina così la didascalia di Leao su Instagram!