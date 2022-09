Pioli esulta, rientra dall’infortunio: disponibile per Milan-Dinamo Zagabria

Gianluca Di Marzio fornisce le ultime novità provenienti da Milanello in vista del match con la Dinamo Zagabria. Pioli esulta per un recupero importante, ma rimangono due le assenze pesanti!

Il Milan di Pioli deve in fretta archiviare la sofferta vittoria contro la Sampdoria, dato che già mercoledì si tornerà in campo a disputare la Champions League. Stavolta il Diavolo giocherà in casa, tra le mura di San Siro, e a far da rivale ci sarà l’ottima Dinamo Zagabria attualmente prima del girone. Ricordiamo come i croati hanno battuto in maniera stupefacente il Chelsea dell’ormai ex Tuchel!

Dunque, una sfida assolutamente da non sottovalutare, ancor di più perché i rossoneri vorranno in tutti i modi riscattare il pareggio di Salisburgo. E’ necessaria estrema attenzione, e soprattutto Stefano Pioli dovrà gestire ancora le energie dei suoi attaccanti. Tra tutti Rafael Leao e Olivier Giroud! Negli altri ruoli il Milan ha abbastanza alternative. Ma per quanto concerne la prima punta e l’esterno sinistro stanno complicando parecchio le cose gli infortuni di Ante Rebic e Divock Origi.

Le ultime su Rebic, Origi e Krunic

Come anticipato ieri da Pioli nel post-partita, sembra improbabile che il croato riesca ad essere della squadra per mercoledì. E lo confermano bene le ultime novità provenienti da Milanello e riportate da Gianluca Di Marzio sul suo sito. Il giornalista ha fatto sapere che anche oggi Rebic si è allenato a parte. Quindi, lavoro personalizzato per lui. Il dolore alla schiena non lo lascia in pace, e non gli permette di muoversi al meglio. Pare che bisognerà attendere qualche altro giorno per il suo recupero. Magari, si spera, possa rientrare col Napoli, dato che in quell’occasione sarà assente Rafael Leao dopo l’espulsione a Marassi.

Stesso discorso per Divock Origi. Di Marzio riferisce che anche il belga ha svolto lavoro personalizzato nella giornata di oggi. Per lui si tratta di un leggero affaticamento e per precauzione è più probabile non venga schierato contro la Dinamo Zagabria. Ma ci sono anche buone notizie per Stefano Pioli. Rade Krunic ha finalmente recuperato dall’infortunio e oggi si è allenato con i compagni. Il bosniaco ha svolto l’intero allenamento in gruppo. Il rientro di Rade è molto importante, con la sua duttilità potrà dare una grossa mano al mister in diverse occasioni!