Milan-Dinamo Zagabria, tifosi ospiti in massa: il numero impressiona

Sarà un esodo di tifosi croati mercoledì sera per spingere gli ospiti a un nuovo colpaccio: il numero di tagliandi staccati

Mercoledì sera a San Siro il Milan ospita la Dinamo Zagabria per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Dopo il pari in casa del Salisburgo i rossoneri vogliono vincere a tutti i costi per ottenere punti importanti in chiave qualificazione.

Le sfide sono tante e Stefano Pioli dovrà gestire al meglio le energie dei suoi uomini, che solo qualche giorno dopo saranno impegnati nel big match contro di campionato il Napoli di Luciano Spalletti, per quello che è uno scontro al vertice. Non c’è però affatto da sottovalutare la squadra croata, che è reduce da sei vittorie consecutive, tra le quali quella nella prima partita del girone contro il Chelsea.

La Dinamo Zagabria si presenta come un osso davvero duro per i rossoneri, che però hanno una qualità complessivamente superiore e devono vincere se vogliono mettere il loro cammino in discesa in vista delle prossime partite. Ma l’ottimo momento di forma della squadra allenata da Ante Cacic non sarà l’unico ostacolo, perché a sostegno dei loro beniamini stanno arriveranno a Milano anche tantissimi sostenitori.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sono 4300 i biglietti staccati dai tifosi della squadra ospite. Sara quindi un vero e proprio esodo per i sostenitori del club croato, che dopo aver ottenuto i tre punti in casa all’esordio contro il Chelsea, sognano un clamoroso bis. Oggi intanto la direzione del match è stata affidata all’arbitro Gil Manzano.