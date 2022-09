Milan, rottura e colpo immediato: i tifosi possono esultare

I tifosi del Milan per un’intesa estate sono tornati a sognare l’acquisto di un esterno di destra che potesse far fare il salto di qualità alla squadra

Un sogno rimasto tale, con Maldini e Massara che hanno deciso di puntare su altri ruoli. In questo inizio di stagione, come lo scorso campionato, Messias e Saelemaekers continuano ad alternarsi: l’inizio per entrambi è stato alquanto faticoso, con prestazioni non proprio da ricordare. Nelle ultime due partite, però, sono arrivati i gol decisivi, contro il Salisburgo (rete del belga) e la Sampdoria (a segno il brasiliano).

I due giocatori sono di solito quelli più bersagliati dai tifosi. Nonostante i centri il popolo rossonero non smette di sperare di vere presto un giocatore di un livello superiore.

In estate al Milan è stato accostato con insistenza Hakim Ziyech ma l’alto stipendio non ha permesso di chiudere la trattativa. Discorso simile per Marco Asensio, in uscita dal Real Madrid, per il quale ci sarebbe stato anche un cartellino da pagare ai blancos.

Via già in inverno

Oggi il nome dello spagnolo torna di moda. Il nervosismo mostrato nell’ultima gara, quando Ancelotti ha deciso di non farlo entrare in campo, nonostante il riscaldamento, è un segnale chiaro di una rottura difficilmente insanabile. In Spagna continuano ad insistere che l’avventura di Asensio sia al capolinea tanto da poter dire addio alla capitale già durante il calciomercato di gennaio e il Milan sarebbe una delle squadra che sta continuando a mostrare interesse.

La storia e il progetto rossonero affascinano Asensio ma bisognerebbe trovare un accordo economico che soddisfi tutti per arrivare ad una fumata bianca. A Maldini il giocatore piace parecchio ma in via Aldo Rossi gli affari si fanno solamente al giusto prezzo. Attenzione dunque alle piste inglesi, con squadre di medio-alto livello come Arsenal e West Ham pronte a mettere molti soldi sul piatto