Milan-Dinamo Zagabria in diretta, risultato in tempo reale: partita iniziata

Diretta live Milan-Dinamo Zagabria: cronaca e risultato in tempo reale della seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2022-2023.

Il Milan torna in campo in Champions League per il secondo turno della fase a gironi. Dopo aver steccato il debutto con il pareggio a Salisburgo, i rossoneri fanno l’esordio a San Siro in questa campagna europea contro la Dinamo Zagabria. Una squadra decisamente all’altezza – nonostante la vittoria contro il Chelsea al primo turno – con al seguito più di 4mila tifosi. C’è massima allerta al Giuseppe Meazza con dispiegamento delle forze dell’ordine per evitare qualsiasi tipo di contatto fra le tifoserie.