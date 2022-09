Milan, la scelta di Pioli spiazza tutti: “L’ho fatto per due motivi”

Stefano Pioli ha giustificato la scelta di schierare il giocatore dal primo minuto. Questioni tattiche e di gestione secondo il mister!

Ha creato qualche critica di troppo la scelta di Stefano Pioli di schierare Brahim Diaz dal primo minuto contro la Dinamo Zagabria. Tutti si aspettavano che ci fosse ancora Charles De Ketelaere a partire titolare, data l’esperienza che già conta in Champions League. In realtà, Pioli ha stupito un pò tutti, pensando anche al big match di domenica contro il Napoli.

Proprio prima della gara è stato chiesto al mister rossonero il motivo della scelta fatta sulla trequarti, e quindi perché ha preferito lo spagnolo al belga. Senza mezzi termini Stefano Pioli ha giustificato la decisione dal punto di vista tattico e di gestione della rosa:

“Ho scelto Brahim perché la Dinamo ci dovrebbe aspettare in difesa e lui nell’uno contro uno può crearci situazioni favorevoli. E poi non avendo altri attaccanti Charles De Ketelaere me lo tengo buono in panchina perché a gara in corso potrebbe tornarci utile anche altrove”.