“Ha trovato le persone giuste”, il messaggio di Maldini è chiaro: i tifosi possono sognare

Il dt dei rossoneri ha espresso parole di grande fiducia in merito al futuro e ha fatto sognare i tifosi: il video dell’intervista

Che il Milan sia in netta crescita da qualche anno ormai è cosa ovvia e sotto gli occhi di tutti. Il club rossonero continua a fare passi avanti sia sul piano tecnico che su quello societario stagione dopo stagione.

Il nuovo passaggio di proprietà ha portato alla guida del Diavolo un nuovo gruppo statunitense che offre ancora maggiori garanzie rispetto al precedente. Il closing è avvenuto qualche settimana fa e in casa Milan si respira ottimismo da tutte le parti. E’ serena la squadra e lo staff, che ogni partita hanno modo di esprimersi al meglio, ed è serena la società, che punta ad obiettivi sempre più alti.

Lo ha confermato ancora una volta Paolo Maldini, che nell’intervista pre-match della sfida di Champions League contro la Dinamo Zagabria, vinta dai rossoneri per 3-1, si è espresso in questo termini sulla nuova proprietà: “C’è comunque un’idea di continuità . Sono due proprietà americane con due visioni da certi punti di vista molto simili. Naturalmente Gerry Cardinale arriva con il gruppo Red Bird in una situazione sicuramente migliore rispetto a quella di Elliott”.

Parole abbastanza indicative che lasciano capire come RedBird possa vantare una forza ancora maggiore e che le prospettive in questo senso sono abbastanza incoraggianti. Lo si è capito anche in merito alla risposta su Rafa Leao, con il dt dei rossoneri che ha fatto capire che più in là ci potrà essere anche l’opportunità di avvicinarsi alle richieste di ingaggio importanti come quelle del portoghese.

Maldini ha poi fatto felici anche i tifosi con delle parole davvero belle e di fiducia sul futuro, sulla base dell’ottimismo che lui stesso nutre per la figura di Cardinale. Queste la sua chiusura infatti: “Quindi Gerry è uno che vuole sognare e ha trovato le persone giuste per farlo perché anche noi siamo qua a sognare di arrivare in alto”.