Milan, la rivelazione di Dest: messaggio chiaro a Pioli

Il laterale rossonero si è da poco presentato alla conferenza stampa e ha chiarito alcuni aspetti, tra cui il suo ruolo

Pochi minuti fa è terminata la conferenza stampa di presentazione di Sergino Dest. Il nuovo acquisto dei rossoneri ha parlato ai microfoni dei media in vista della sua nuova esperienza.

Il 22enne ha fatto capire di essere molto motivato per questa avventura con la maglia del Milan e ha spiegato di essere pronto a fare di tutto per convincere la società a confermarlo alla fine della stagione. Stefano Pioli ha già fatto affidamento su di lui, facendolo tra l’altro esordire in un momento importante della partita d’esordio in Champions League contro il Salisburgo.

Dest è arrivato proprio sul gong del mercato per rimpiazzare numericamente l’infortunato Alessandro Florenzi, vittima di un problema al flessore sinistro dopo la sfida con il Sassuolo. Nella conferenza stampa il laterale americano ha chiarito diversi aspetti, fra cui anche quello del ruolo, spiegando le sue caratteristiche e le sue preferenza. Queste le sue parole:

“Sono un difensore versatile, posso giocare sia a destra che a sinistra. La mia posizione preferita è il terzino, ma se serve posso giocare anche più avanti”. Con queste dichiarazione l’ex Barcellona ha confermato di essere un giocatore molto duttile, qualità davvero importante. Inoltre si è detto disponibile ad adattarsi in base alle necessità e alle richieste di mister Pioli, che a suo dire lo sta già aiutando molto nel processo di inserimento nel gruppo, sia a livello tattico che tecnico.