Milan, rivelazione clamorosa: firma a gennaio, Maldini può esultare!

Indiscrezioni fondamentali giungono direttamente dall’Inghilterra. Il rossonero ha preso la sua decisione per il futuro. Ancora Milan!

Nonostante il mercato sia terminato da più di due settimane, continuano a rincorrersi retroscena e nuovi accostamenti. Se c’è una rivelazione che ha fatto tanto discutere è quella che fa capo alla volontà del Chelsea di acquistare Leao a fine estate.

Anche Paolo Maldini ha confermato l’interesse dei blues per il portoghese. 80 milioni di euro circa l’offerta del Chelsea al Milan, rifiutata ovviamente. I motivi sono diversi. Innanzitutto, il club rossonero non ha ritenuto sufficiente la proposta economica. Sappiamo bene tutti che sul giocatore vige una clausola rescissoria di 150 milioni di euro. E Leao quei soldi ha dimostrato di valerli davvero.

In più, l’offerta del Chelsea è arrivata negli ultimi giorni di mercato, e per il Milan sarebbe stato praticamente impossibile trovare un sostituto all’altezza in così poco tempo. Sul futuro del portoghese continuano ad aleggiare diverse incognite, ovviamente perché il suo rinnovo in rossonero non è ancora arrivato. Niente di semplice per il Milan! C’è la paura che Rafael possa fare la stessa fine di Donnarumma e Kessie.

La richieste economiche del giocatore e del suo agente Jorge Mendes sono aumentate adesso. Se sino a marzo scorso si parlava di una pretesa di 6 milioni d’ingaggio a stagione, adesso si è arrivati a 7-7,5 milioni. Ma molto, come in ogni questione, dipenderà dalla volontà del giocatore. E pare che Leao abbia già fatto la sua scelta!

Leao, futuro definito: Chelsea o Manchester City…

Non soltanto il Chelsea ha fatto la corte a Leao nel corso dell’estate. Prima del blues, anche PSG, Real Madrid e Manchester City hanno tentato qualche sondaggio. Ma con il rinnovo che non arriva, adesso è la Premier League la meta più quotata per Rafael.

In particolare, negli ultimi giorni in Inghilterra è circolata voce del possibile futuro approdo del portoghese o al Chelsea o al Manchester City. Pep Guardiola in particolare è un grande estimatore di Leao, e lo vorrebbe con lui per lanciarlo sulla fascia sinistra al posto di un deludente Jack Grealish. Una previsione per la prossima estate ovviamente!

Ma dal Daily Mail giunge una notizia clamorosa e che farà contenti i tanti tifosi milanisti. Il noto tabloid inglese fa sapere che Rafael Leao firmerà a gennaio un nuovo contratto a lungo termine con il Milan, così da mettere a tacere le tante voci di mercato che lo danno al Chelsea e al City. Sarà davvero così? Se c’è la volontà da entrambe le parti (e il Milan ce l’ha come dichiarato da Maldini) il rinnovo si farà senza dubbio!