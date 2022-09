Milan, un altro obiettivo dal Midtjylland: è il mattatore della Lazio

Il Milan sta continuando ad osservare giovani talenti internazionali: l’ultimo della lista è questo interessante attaccante scandinavo.

Una delle capacità maggiori del Milan in questi ultimi anni, soprattutto sotto la gestione Elliott Management, è stata quella di ringiovanire la propria rosa, una delle più verdi in Italia.

Paolo Maldini e Frederic Massara stanno dirigendo spesso le proprie attenzioni di mercato su talenti giovani, sotto i 22-23 anni di età, pronti ad esplodere anche in un campionato tosto come quello di Serie A.

Non a caso l’ultima sessione estiva ha visto il Milan ingaggiare, Origi a parte, solo calciatori molto giovani. Da Charles De Ketelaere fino a Sergino Dest, colpi dall’età media non superiore ai 21 anni.

Anche con l’arrivo di RedBird Capital al timone, il Milan non perderà il vizio. Infatti le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un altro giovanissimo talento che è finito nel mirino di Maldini e compagnia.

Milan, osservatori in Danimarca: è duello con la Fiorentina

L’indiscrezione appena citata è di Gianluca Di Marzio. Il noto giornalista ed esperto di calciomercato ha pubblicato un aggiornamento sul proprio sito web di riferimento, riguardo ad un interesse concreto del Milan.

Pare che i rossoneri abbiano inviato osservatori in Danimarca, a seguire un talento di spessore del Midtjylland. Ovvero la squadra con cui il Milan ha trattato ad agosto (senza successo) l’acquisto del mediano Raphael Onyedika, finito poi al Club Bruges.

In questo caso i riflettori sono stati puntati su un attaccante esterno, che ieri sera ha letteralmente spaccato in due la difesa della Lazio. Si tratta del danese Gustav Isaksen, calciatore ambidestro classe 2001, che nel match di Europa League vinto dai suoi per 5-1 si è guadagnato ben due rigori e realizzato anche una rete.

Non solo Milan: anche gli osservatori della Fiorentina ieri erano presenti a Herning per seguire da vicino il talento di Isaksen, già tra l’altro sondato dai viola in passato. Il Midtjylland la scorsa estate ha rifiutato diverse proposte dalla Premier League, anche intorno ai 15 milioni di euro.

Un talento dunque che interessa molti club, ma che sceglierebbe volentieri l’Italia come ammesso in passato: “Con le giovanili ho giocato varie volte in Italia. Amo questo paese, il vostro clima e soprattutto la cucina. In particolare i ravioli. E poi mi sembra un campionato adatto proprio a me. Se potessi scegliere non avrei dubbi”.

Un messaggio chiaro e tondo che i dirigenti del Milan non vogliono lasciarsi sfuggire. Isaksen potrebbe essere un altro nome forte per il mercato futuro dei rossoneri. Gli abboccamenti sono iniziati, vedremo se Maldini supererà la concorrenza.