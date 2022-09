Milan, Calabria non convocato da Mancini: “Divergenza di vedute”

Molto schietta l’opinione del giornalista sulla mancata convocazione di Davide Calabria in Nazionale. Un fatto che ha stupito la maggioranza!

Ieri la Nazionale Italiana ha diramato la lista dei convocati di Mancini per gli impegni di Nations League di fine settembre. L’Italia dovrà affrontare due gare molto toste contro Inghilterra e Ungheria. 28 i giocatori azzurri chiamati dal CT per le sfide.

Come accade spesso, alcune scelte di Roberto Mancini hanno fatto parecchio discutere. Ad esempio le mancate convocazioni di Destiny Udogie dell’Udinese e di Leonardo Spinazzola della Roma. Una fra tutte, però, ha suscitato un certo clamore! Ancora una volta, infatti, il CT azzurro ha lasciato a casa Davide Calabria, il terzino destro Campione d’Italia.

I tifosi rossoneri, ma anche la stessa critica sportiva, hanno ritenuto ingiustificabile la scelta, dato che Calabria nelle ultime due stagioni ha dimostrato con i fatti e con l’impegno di meritare non soltanto la maglia titolare del Milan, ma anche quella dell’Italia. Eppure, c’è sempre stato Giovanni Di Lorenzo a comandare le gerarchie di Mancini in quel ruolo.

Poi, come suo vice, l’allenatore ha sempre preferito Alessandro Florenzi. Sappiamo bene che l’ex Roma è al momento ai box per un pesante infortunio. E sembrava dunque scontato che Roberto Mancini richiamasse Davide Calabria. Ma nulla da fare, sarà assai probabilmente Toloi il sostituto di Di Lorenzo nella fascia destra di difesa.

Il giornalista di Sky Sport ha spiegato in maniera netta la sua opinione sul perché Calabria non venga convocato.

“Non gli piace”, Mancini diverso da Pioli

Stefano De Grandis, opinionista e giornalista di Sky Sport, ha commentato senza troppi giri di parole la scelta di Roberto Mancini di non convocare Davide Calabria. È una questione tecnica. Il giocatore non piace all’allenatore, e c’è poco da fare secondo De Grandis. Non importa se il rossonero si sia laureato Campione d’Italia con il Milan, contribuendo fortemente al successo.

Questa la dichiarazione del giornalista a Sky Sport: “La prima cosa che penso è che Davide Calabria non piaccia molto a Mancini, va sempre dietro tutti. Ricordiamo che con Calabria titolare nel Milan, in Nazionale giocava comunque Florenzi, che al Milan è la riserva di Calabria. Evidentemente c’è una netta divergenza di vedute fra Mancini e Pioli”.