Milan, l’Uefa celebra i vent’anni di Ibrahimovic – VIDEO

Zlatan Ibrahimovic festeggia vent’anni di Champions League, e la Uefa li celebra con un video postato sull’account ufficiale di Twitter.

Il Milan conta fra le pedine di uno scacchiere brillante e sorprendente anche quella di un ever green come Zlatan Ibrahimovic.

Si tratta certamente di una leggenda dei giorni nostri; uno di quei giocatori capaci di vincere una partita anche da solo, mostrando giocate da vero fuoriclasse. Sebbene lo svedese non abbia mai conquistato il pallone d’oro è considerato nell’ambiente calcistico un mostro sacro.

Ibrahimovic, leggenda dei giorni nostri

Note sono le sue gesta e i suoi gol: lo svedese ha segnato davvero in tutti i modi durante la sua carriera ventennale. Gol di tacco, dalla distanza, azioni personali o addirittura con acrobazie da cineteca. Insomma, gesti tecnici che hanno lasciato il segno nella storia del calcio. In molti, infatti, nel corso degli anni si sono ispirati proprio al gigante svedese.

Ad esempio, Erling Haaland, dopo aver segnato un fantastico gol in acrobazia contro il Borussia Dortmund – mercoledì 14 settembre – in Champions League, ha dichiarato ai microfoni di fotbollskanalen, di essersi ispirato proprio a lui: “Gesto che ho imparato da Ibrahimovic. Spero davvero che sia orgoglioso del gol”. Il gesto tecnico è stato di pregevole fattura: l’attaccante norvegese ha sollevato la gamba destra in volo e ha schiacciando il pallone in rete. Insomma, Ibra resta un idolo per la sua generazione e anche per quelle future.

L’Uefa celebra i vent’anni di Ibra in Champions

Come detto in precedenza, Ibrahimovic è, ed è stato, un attaccante che ha lasciato il segno ovunque sia andato e in qualsiasi competizione abbia gareggiato. Dal 2002 al 2022, Zlatan Ibrahimovic ha giocato nella massima competizione europea, e quest’anno celebra vent’anni in Champions League. Ajax, Juventus, Inter, Barcellona, Milan, PSG e nuovamente Milan, sono tutte le squadre con cui il fuoriclasse svedese ha partecipato alla massima competizione europea. La Uefa ha infatti voluto festeggiarlo con un video sul proprio account Twitter. Video in cui vengono mostrate alcune delle giocate più belle di Ibrahimovic: non resta, quindi, che pigiare play e godersi lo spettacolo.