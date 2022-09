Sono state rese note le formazioni ufficiali del big match Milan-Napoli: scopriamo le scelte di Pioli e Spalletti a San Siro.

Archiviati gli impegni in Champions League, Milan e Napoli sono pronti a sfidarsi in un importante scontro diretto in Serie A. Le due squadre hanno gli stessi punti (14) in classifica e dunque quella che vincerà resterà in testa alla classifica.

Stefano Pioli nel big match di San Siro deve fare a meno di Zlatan Ibrahimovic, Alessandro Florenzi, Divock Origi, Ante Rebic e Rafael Leao. Quest’ultimo è assente per squalifica, vista l’espulsione rimediata contro la Sampdoria nella scorsa giornata. I rossoneri senza di lui perdono tanto in fase offensiva, però devono comunque trovare le soluzioni per vincere.

Luciano Spalletti, invece, non può contare su Victor Osimhen per via di un infortunio. Certamente anche l’assenza dell’attaccante nigeriano pesa, però nel complesso la squadra campana non è in emergenza come il Diavolo nel reparto offensivo.

Serie A, Milan-Napoli: le formazioni ufficiali della partita

In casa Milan c’era curiosità di vedere chi sarebbe stato il sostituto di Leao e le indicazioni degli ultimi giorni davano Alexis Saelemaekers come favorito. Altre opzioni erano Brahim Diaz e Rade Krunic, che in alcune occasioni hanno giocato anche in quel ruolo. Alla fine ha avuto la meglio il bosniaco ex Empoli, con Saelemaekers che comunque gioca dall’inizio sulla fascia destra. Da segnalare anche l’utilizzo di Simon Kjaer al posto di Pierre Kalulu. Per il resto non c’erano dubbi sullo schieramento rossonero.

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Napoli con le scelte definitive di Pioli e Spalletti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjær, Tomori, Hernández; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Krunić; Giroud. A disp.: Mirante, Tătărușanu; Ballo-Touré, Dest, Gabbia, Kalulu, Thiaw; Adli, Bakayoko, Díaz, Pobega, Vranckx; Lazetić, Messias. All.: Pioli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mário Rui; Anguissa, Lobotka, Zieliński; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. A disp.: Marfella, Sirigu; Juan Jesus, Olivera, Østigård, Zanoli; Elmas, Gaetano, Ndombele; Lozano, Simeone, Zerbin. All.: Spalletti (squalificato, in panchina Domenichini).

Arbitro: Mariani di Aprilia.