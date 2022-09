Milan-Napoli, Dazn o Sky: streaming e diretta tv, dove vederla oggi

Milan-Napoli è il big match della 7.a giornata di Serie A. Ecco dove seguire la sfida di San Siro in diretta tv e in streaming

Ci sarà il tutto esaurito, inevitabilmente, a San Siro per il posticipo che chiude il programma della 7.a giornata di Serie A tra Milan e Napoli.

Una partita attesissima che mette in palio, per l’eventuale vincitrice, la vetta della classifica dove si è già posizionata, provvisoriamente, l’Udinese, vincitrice 3-1 contro l’Inter nel match delle 12.30.

Già fatta la formazione del Milan che si presenterà al cospetto dei partenopei con Saelemaekers a sinistra al posto dello squalificato Leao. De Ketelaere partirà al centro del tridente a supporto di Giroud che sarà completato da Messias. In mediana Tonali con Bennacer. Tutto confermato anche in difesa con Calabria, Tomori, Kalulu e Hernandez davanti a Maignan. Ancora indisponibili Rebic e Origi che dovrebbero tornare dopo la sosta.

Un’assenza importante anche nel Napoli che deve rinunciare all’infortunato Osimhen. Per sostituirlo, Spalletti deve scegliere tra Simeone e Raspadori. Nessuna novità negli altri dieci titolari con Kvaratskhelia e Politano in avanti, Anguissa, Lobotka e Zielinski in mediana, Kim, RRahmani, Mario Rui e Di Lorenzo davanti a Meret.

Curiosamente anche nel match di andata dello scorso anno tra Milan e Napoli, vinto dagli azzurri con gol di Elmas in avvio, erano assenti sia Leao che Osimhen, entrambi infortunati.

Milan-Napoli, dove vederla in diretta tv e in streaming

Milan-Napoli è un’esclusiva di Dazn. Il match sarà visibile tramite l’applicazione dell’emittente disponibile, in abbonamento, su smart tv, smartphone, Amazon Fire Stick, Tim Vision, Apple Tv, decoder SkyQ e console di gioco (Xbox, Playstation). Dazn è visibile anche su pc sul sito omonimo.

Non ci sarà la diretta tv su Sky che, tuttavia, trasmetterà gli highlights della partita immediatamente dopo la conclusione su Sky Calcio Club o su Sky Sport 24. Milan-Napoli sarà visibile su Sky, per chi ha attivato il canale, su Zona Dazn alla posizione 214 del decoder. Zona Dazn è attivabile dal menù account di Dazn al prezzo di 5€ al mese. Per accedere alla sua visione è necessario anche possedere un abbonamento a Sky attivo.

Dopo la 7.a giornata, il campionato di Serie A si fermerà per gli impegni delle Nazionali. Il Milan tornerà in campo sabato 1 ottobre, alle 20.45, contro l’Empoli in trasferta. Il match sarà trasmesso in simulcast su Dazn e Sky Sport.