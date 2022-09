Milan-Napoli, il VAR cambia la decisione di Mariani: il contatto in area – FOTO

Il VAR interviene e induce il direttore di gara a cambiare la propria decisione: il fotogramma del contatto fra Kvaratskhelia e Dest

Il posticipo della settima giornata di Serie A tra Milan e Napoli sta riservando grande spettacolo. Rossoneri e partenopei stanno dimostrando di essere le squadre più in forma del campionato ma l’equilibrio si è rotto a inizio ripresa.

Dopo un primo tempo giocato alla grande dalla squadra di Pioli, che forse meritava qualcosa in più per quanto fatto, nel secondo tempo un episodio ha complicato la situazione. Al minuto 52 Kvartskhelia si incunea in area e va a terra dopo un contatto con Sergino Dest, che era entrato all’intervallo al posto dell’ammonito Calabria.

Sul momento l’arbitro Mariani non vede nessun intervento falloso e lascia correre. Dopo qualche istante però viene interrotto dal VAR che interviene per fargli rivedere il contatto al monitor. Dopo la revisione il direttore di gara decide di assegnare il penalty. Non è facile capire l’entità del tocco del difensore americano sul fantasista del Napoli, fatto sta che è stato assegnato il rigore, poi realizzato da Matteo Politano.

L’immagine seguente evidenzia l’esistenza del contatto in area fra i due giocatori, anche se non vengono fugati tutti i dubbi, dal momento che non si percepisce se l’entità del contatto sia tale da indurre a cambiare la decisione presa in tempo reale dall’arbitro.