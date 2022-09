Milan, affare fatto: “Arriva per 18 milioni”

In Francia confermano le indiscrezioni arrivate dalla Polonia per quanto riguarda il possibile arrivo di Kiwior al Milan: spuntano le cifre.

In queste ore si parla del possibile trasferimento di Jakub Kiwior in maglia rossonera. Non è un segreto che il giocatore piaccia a Paolo Maldini e a Frederic Massara.

Dalla Polonia è giunta notizia dell’accordo che sarebbe stato raggiunto per il passaggio del difensore al Milan. In Italia, pur essendo stato confermato l’interesse per il calciatore, al momento non risulta tale intesa. Eppure anche in Francia ne scrivono.

Il giornalista Santi Aouna di Footmercato.net è allineato con quanto emerso dalla Polonia e cita anche delle cifre. A lui risulta che ci sarebbe un’intesa tra Milan e Spezia da 18 milioni di euro, bonus compresi. Rimarrebbe da decidere se Kiwior si trasferirà in rossonero a gennaio oppure la prossima estate. Da trovare l’accordo tra la società rossonera e l’entourage del giocatore.

Arrivano notizie contrastanti sull’argomento, dunque. Non rimane che attendere per vedere cosa succederà. Sembra presto per pensare che il Milan faccia un investimento su un difensore centrale senza aver prima testato davvero Malick Thiaw, arrivato in estate dallo Schalke 04 e sul quale la società ripone fiducia.