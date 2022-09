Theo Hernandez, tifosi e Pioli in ansia: l’ipotesi del CorSera è tremenda

Il laterale rossonero è vittima di uno stiramento e verrà valutato la prossima settimana: le sensazioni del quotidiano non sono positive

Lunedì sono cominciate le due settimane di sosta per le nazionali e il Milan tornerà in campo il prossimo 1 ottobre per la trasferta in casa dell’Empoli di Paolo Zanetti. Non arrivano però buone notizie dai convocati in nazionale, per uno in particolare.

I rossoneri hanno lasciato alle nazionali ben 15 giocatori e c’è già chi è andato incontro ai primi acciacchi. Questi giorni, che possono essere importanti per recuperare alcuni elementi della rosa come Ante Rebic e Divock Origi, hanno riservato però anche qualche brutta sorpresa dal punto di vista dell’infermeria. C’è preoccupazione infatti in merito alla questione relativa alle condizioni di Theo Hernandez.

Il laterale francese si era infortunato all’adduttore nel corso di Milan-Napoli. Come spiegato anche in mattinata dal Corriere della Sera, per lui si tratta di uno stiramento e le sue condizioni torneranno ad essere monitorate fra una settimana. Al momento però la sua presenza per i big match contro Chelsea e Juventus è in forte dubbio.

I rossoneri sfideranno prima l’Empoli al Castellani alla ripresa dei campionati, e in quel caso l’assenza di Theo potrebbe essere sopperita. Qualche giorno dopo però sono in programma due partite decisive in Champions contro i Blues e in Serie A contro i bianconeri. Stefano Pioli spera di scongiurare il forfait di uno dei suoi uomini chiave in vista di quelle sfide. Intanto si valutano le alternative, con il sostituto naturale che è Ballo-Touré, ma occhio all’opzione Calabria a sinistra con Dest nel ruolo di terzino destro.