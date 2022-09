Tonali, arriva l’annuncio tanto atteso: “Torna a casa”

Il centrocampista saluterà il ritiro di Coverciano: lo ha confermato anche il commissario tecnico degli Azzurri in conferenza stampa

Come riferito qualche ora fa, Sandro Tonali non si è allenato con il resto della squadra oggi e non farà parte della sfida di domani contro l’Inghilterra, in programma a San Siro alle ore 21.

Il centrocampista era infatti l’unico assente nella seduta di rifinitura odierna. L’infortunio muscolare occorsogli in Milan-Napoli non è ancora evidentemente stato smaltito dal classe 2000, che a questo punto dovrebbe lasciare il ritiro di Coverciano con gli Azzurri e tornare a Milano per proseguire le cura.

A confermarlo è stato anche il ct Roberto Mancini, che nella conferenza stampa della viglia della partita si è espresso in questi termini: “Tonali non si è mai allenato con noi. Provavamo a recuperarlo per Budapest ma non sta benissimo credo che lo rimanderemo a casa”. Il giocatore ora verrà monitorato giorno per giorno, anche se la sensazione è che non si tratti di nulla di grave e che sia stata solo una scelta precauzionale.