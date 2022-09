Ibrahimovic e il rientro epico: data cerchiata in rosso, come nei film

Dopo quasi 5 mesi dall’infortunio, Zlatan Ibrahimovic ha deciso la data del suo rientro. Ecco quando il fuoriclasse svedese calcherà il campo da gioco con la maglia del Milan.

Il rientro di Zlatan è fissato per il derby più importante. Ad attenderlo ci sarà un incontro senza esclusione di colpi, in pieno stile Rocky Balboa vs Apollo Creed, per un epico finale da film. Hoolywood a parte, ora dopo la sconfitta rimediata contro il Napoli, il Milan ora deve prepararsi per affrontare le prossime gare di campionato: la prima contro l’Empoli datata 1 ottobre, e la seconda contro la Juventus del 8 ottobre. Rafaele Leao rientra dopo la squalifica ma resta la tegola Theo Hernandez: per lui stiramento del lungo adduttore destro. Non sarà disponibile sicuramente contro L’Empoli. Così come Mike Maignan, sostituito per un problema al polpaccio durante la gara di Nations League, Francia-Austria: ancora da valutare la sua condizione.

Tuttavia, in avanti il problema resta comunque lo stesso: Giroud non è infinito e il Milan necessita di un centravanti da poter interscambiare con il francese. Ibrahimovic, che è fuori ormai dalla scorsa primavera, ha deciso quando sarà la data del suo rientro, con tanto di soundtrack di Hans Zimmer messa all’interno di un video pubblicato ieri su Instagram.

Milan, Ibrahimovic ha deciso il suo rientro

Al netto dei suoi 40 anni, il bilancio della scorsa stagione di Zlatan Ibrahimovic è stato zoppicante: nonostante il Milan abbia cucito il tricolore sul proprio petto lo svedese ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici, che a fine stagione lo hanno costretto ad un’operazione.

Tuttavia, il purgatorio per l’ex attaccante di Ajax e Barcellona sembra stia volgendo al termine: secondo quanto testimoniano i video sui social, Zlatan Ibrahimovic sta proseguendo la sua riabilitazione post operatoria in un rifugio isolato. Proprio come in in Rocky IV, l’atleta svedese si sta preparando per l’epico rientro.

A ottobre si entrerà nel quinto mese di lavoro e l’obiettivo sarà quello di arrivare a dicembre. Con la lunga pausa per il mondiale, tra novembre e dicembre, Ibra potrà a lavorare sul campo per poi rientrare in gruppo da gennaio 2023. Si vocifera che l’attaccante rossonero abbia l’intenzione di tornare per il 18 gennaio, cioè quando il Milan e Inter si scontreranno per accaparrarsi la Supercoppa Italiana a Riyad.