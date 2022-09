“Salta la prossima partita”, annuncio in conferenza: Milan, che guaio!

Pioli in vista della ripresa del campionato a Empoli rischia di avere qualche assenza di troppo: un altro titolare del Milan è in dubbio.

La squadra vincitrice dell’ultimo Scudetto sta avendo qualche sfortuna con gli infortuni in questo inizio di stagione. Ai problemi fisici di Ante Rebic e Divock Origi se ne stanno aggiungendo altri; senza dimenticare che Alessandro Florenzi sarà out per diversi mesi.

Recentemente hanno accusato dei guai muscolari sia Theo Hernandez sia Sandro Tonali. Quello che preoccupa di più è l’ex Real Madrid, che ha rimediato uno stiramento dell’adduttore destro. Verrà rivalutato la prossima settimana. Probabile l’assenza a Empoli alla ripresa del campionato.

Invece, il problema del centrocampista dovrebbe essere meno grave. Comunque non prenderà parte alle partite dell’Italia e il commissario tecnico Roberto Mancini ha annunciato che probabilmente il giocatore verrà rimandato a casa. La sua presenza a Empoli rimane in dubbio.

Verso Empoli-Milan: anche Maignan a rischio

Ieri sera è arrivata una nuova tegola per il Milan. Infatti, Mike Maignan ha rimediato un infortunio al polpaccio sinistro in occasione della partita tra Francia e Austria. Il ct Didier Deschamps ha già annunciato in conferenza stampa che il portiere salterà il prossimo match contro la Danimarca.

Da capire l’entità del problema muscolare accusato da Maignan. Dalle prime indiscrezioni sembrava qualcosa di leggero, però nelle prossime ore capiremo veramente come sta l’estremo difensore francese.

Normale considerare Mike in dubbio per Empoli-Milan, anche perché lo staff rossonero non ne forzerà il rientro se non sarà al 100% fisicamente. Non va escluso un impiego di Ciprian Tatarusanu in Toscana, se l’ex Lille non dovesse recuperare. Ma bisogna attendere per conoscere nel dettaglio le condizioni e i possibili tempi di recupero di Maignan.

Non si può dire che il Milan sia particolarmente fortunato in questo periodo. Stanno capitando alcuni infortuni di troppo, soprattutto muscolari.