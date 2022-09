Maignan è già carico: post da brividi, tifosi in estasi – FOTO

Parole importanti di Mike Maignan sui social dopo l’infortunio! Il portierone vuole recuperare quanto prima per tornare ad aiutare il suo Milan…

Piove sul bagnato in casa Milan! Come ormai accade di consueto, c’è un periodo della stagione in cui la rosa di Stefano Pioli viene falcidiata dagli infortuni. La sosta per le Nazionali non l’ha detta bene ai rossoneri, che hanno perso diverso giocatori.

Davide Calabria e Theo Hernandez erano già usciti acciaccati dal big match contro il Napoli. A loro si sono aggiunti Sandro Tonali, Simon Kjaer e Mike Maignan. Convocati dalle rispettive Nazionali, hanno avvertito dei problemi fisici. Niente di grave per Tonali e Kjaer. Il vichingo ha sentito un dolore alla caviglia, come ha informato il CT Hjulmand. Al contrario di Sandro, non lascerà il ritiro della Danimarca, sperando di recuperare in fretta.

Diverso invece l’infortunio di Mike Maignan! La notizia del suo stop è stata come un fulmine a ciel sereno. Il portierone del Milan si è fermato durante il match tra Francia e Austria. Ha sentito tirare al polpaccio, e l’esito degli esami strumentali non è stato per niente positivo. Maignan ha accusato una lesione al muscolo gemello mediale del polpaccio.

Si teme un mese ai box per lui, e ciò significherebbe il peggio per il Milan, che a breve dovrà affrontare delle gare molto importanti. Soprattutto quelle contro Juventus e Chelsea. Proprio come lo scorso anno, Mike si è fermato per infortunio in un momento cruciale della stagione. Senza di lui i rossoneri perdono tanto in qualità, sicurezza, e fiducia.

Lo sa bene Maignan, che sui social ha però voluto suonare la carica. Post motivazionale molto significativo il suo. “Facciamo del nostro meglio finché non cadiamo, assicurati solo di non metterti d’intralcio” scrive il portiere. Insomma, Mike sa che è possibile cadere, la cosa importante è trovare in se stessi la motivazione per rialzarsi, senza abbattersi!