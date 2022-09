Massara e Pioli beccati dalle telecamere: colloquio durante Italia-Inghilterra

Frederic Massara e Stefano Pioli sono stati ripresi ad assistere al match di Nations League tra Italia e Inghilterra. Colloqui intensi!

Ieri sera è andata in scena nella cornice di San Siro la sfida di Nations League tra Italia e Inghilterra. Una bella prestazione dei ragazzi di Roberto Mancini, che sono riusciti a battere la corazzata di Southgate per 1-0. Gli inglesi sono apparsi privi di idee, nonostante l’altissimo tasso tecnico.

Al contrario, gli azzurri hanno sorpreso tutti con una gran prova nei 90 minuti. Ad assistere alla partita diverse personalità importanti del calcio italiano. Tanti ex campioni del mondo sulle tribune del Meazza. Ma non soltanto. Anche il Direttore Sportivo del Milan Frederic Massara e l’allenatore Stefano Pioli hanno assistito alla gara.

I due rossoneri sono stati beccati dalle telecamere durante la partita. Colloqui intensi tra i due, intenti ad osservare qualcuno in particolare sul campo. Non c’è dubbio che Massara e Pioli stessero parlando di calcio, e nello specifico dei giocatori presenti in campo. Il milanista Fikayo Tomori sedeva in panchina, e non ha avuto quindi la possibilità di mettersi in mostra dinnanzi agli occhi del suo mister.

Per fortuna, però, il DS e l’allenatore hanno avuto modo di osservare dal vivo la gara di Tommaso Pobega subentrato nel secondo tempo e protagonista di una notevole prestazione. Oltre ai ragazzi rossoneri, è anche possibile che Pioli e Massara siano andati a guardare la partita per osservare qualche talento in particolare. Inglese o italiano? Impossibile saperlo.

Paolo Maldini non era presente, ma magari il braccio destro Massara e l’allenatore gli riporteranno qualche report importante.