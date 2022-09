Milan, Maldini svela il segreto di Pioli: “Usa le frasi degli ex compagni”

Nell’intervento al Festival dello sport il dt dei rossoneri ha svelato il segreto del tecnico emiliano per motivare i suoi giocatori

Sono davvero tanti i temi toccati da Paolo Maldini nel suo intervento al Festival dello Sport, organizzato da La Gazzetta dello Sport a Trento. Il dirigente rossonero è andato a ruota libera e ha parlato anche del tecnico Stefano Pioli, per il quale nutre profonda stima.

Solo parole al miele per l’allenatore che gli ha permesso di vincere il suo primo scudetto da dirigente del Milan. Maldini ha sottolineato quindi i punti di forza e le qualità nascoste di Pioli, in grado di tirare fuori il meglio dai suoi attraverso i suoi atteggiamenti. Queste le sue dichiarazioni a riguardo.

“Lo conoscevo perché ho giocato con lui in Under 21 tantissimi anni fa. Non sapevo che avesse questa carica sul campo, che è contagiosa e sprigiona un’energia incredibile. Riesce a trasmettere ogni giorno qualcosa di eccezionale, condivide i nostri progetto, le nostre strategie sul mercato. Non prende alibi: tutte cose che abbiamo chiesto e che lui ha accettato perché è così. Finalmente ha trovato un ambiente in cui può far vedere chi è realmente come uomo e come allenatore”.

Maldini ha poi svelato in che modo il tecnico emiliano riesce a motivare al massimo i suoi ragazzi, rendendoli capaci di ottenere traguardi straordinari e inaspettati: “Le sue frasi motivazionali a Milanello? Ci sono frasi statistiche, frasi di avversari, di ex compagni o anche di ex allenatori. Magari anche più di un paio di ex compagni. E’ una persona sensibile, capisce come stimolare il gruppo e quindi ogni tanto apprende qualcosa”.