Lorenzo Colombo l’ha fatto di nuovo: gol pazzesco al Giappone – VIDEO

Ancora una volta Lorenzo Colombo ha dimostrato che fenomeno di giocatore può diventare. Il suo gol con l’Italia Under 21 è micidiale! Maldini e Pioli possono solo gioire…

Il Milan non aspetta altro che riaccogliere in squadra un Lorenzo Colombo più maturo e forte, pronto per i grandi palcoscenici italiani ed europei. Lasciato in prestito al Lecce in estate, sta confermando nonostante la giovane età e la poca esperienza di poter diventare un giocatore importante. Il suo gol pauroso con la maglia giallorossa, nel match contro il Napoli, ha lasciato il popolo sportivo italiano a bocca aperta.

Ma Lollo non vuole di certo smettere di stupire, e anche oggi ha regalato una perla calcistica di qualità. L’attaccante è stato schierato titolare da Nicolato nell’amichevole Under 21 tra Italia e Giappone, accanto all’ex interista Sebastiano Esposito. I due si sono trovati subito, un feeling notevole. Ed è stato proprio Esposito a servire l’assit per l’1-0 a Lorenzo Colombo.

Che gol per il ragazzo scuola Milan! Un magico tiro al volo, quasi senza guardare. Traiettoria della palla a scendere e niente da fare per il portiere. Sarà contento Nicolato, consapevole di aver fatto la scelta giusta a schierare dal primo minuto l’attaccante del Lecce. Come saranno entusiasti Paolo Maldini e Stefano Pioli della continua crescita di questo giocatore. Sarà lui il famigerato bomber del futuro? Staremo a vedere, nel frattempo godiamoci il suo strepitoso gol messo a segno oggi contro il Giappone: