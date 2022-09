Giocherà in Serie B dopo un anno in Turchia: i tifosi del Milan lo ricordano con affetto

L’ex centrocampista rossonero era svincolato e ora tornerà in Italia: per lui un’occasione nel campionato cadetto

Una vecchia conoscenza del Milan sta per tornare in Italia dopo un periodo all’estero. L’ex rossonero era svincolato e ha potuto firmare anche ora che il mercato è chiuso e ripartirà dalla Serie B.

Stiamo parlando di Andrea Poli, che con la maglia del Diavolo ha giocato per ben quattro stagioni, dal 2013 al 2017, collezionando ben 109 presenze e 3 reti. Il centrocampista trevisano, classe 1989, aveva poi giocato altri quattro anni in Serie A con il Bologna, per poi trasferirsi in turchi con l’Antalyaspor.

Nella Superlig turca ha disputato 28 partite e a fine stagione non ha rinnovato il contratto, per cui in questi mesi è stato svincolato. Ora si è presentata un’occasione per tornare in Italia e Poli ha voluto coglierla al volo. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, il centrocampista andrà a rinforzare la mediana del Modena in Serie B. Gli emiliani sono in difficoltà in questo inizio di stagione e hanno scelto di aggiungere muscoli a centrocampo, puntando sul 33enne.

Poli aveva già giocato nel campionato cadetto con un club emiliano, ovvero al Sassuolo ad inizio carriera, facendo tra l’latro molto bene. Vedremo se l’ex Milan riuscirà a dare una mano alla squadra di Attilio Tesser, che nel week end affronterà la Reggina di Pippo Inzaghi, capolista.