ML – Milan, una bella notizia: si è allenato in gruppo

Le ultimissime da Milanello raccolte dalla redazione di MilanLive.it. Finalmente Stefano Pioli lo riaccoglie in gruppo! Ancora nulla fare invece per i due rossoneri..

La squadra di Stefano Pioli è tornata ieri ad allenarsi per preparare l’insidiosa trasferta contro l’Empoli dell’1 ottobre. A Milanello la situazione non è stata delle migliori nell’ultima settimana. Come ben sappiamo, diversi infortuni avevano decimato la rosa milanista. Davide Calabria, Sandro Tonali, Theo Hernandez e Mike Maignan gli ultimi a fermarsi. A questi vanno ovviamente aggiunti i già acciaccati Ante Rebic e Divock Origi.

Per quanto concerne i due francesi, Theo e Maignan, i tempi di recupero saranno più lunghi. Il terzino potrebbe farcela per il big match contro la Juventus o per la sfida di ritorno di Champions League contro il Chelsea. Il portiere invece si rivedrà a fine ottobre. La sensazione è che potrà ritornare in porta il 22 ottobre contro il Monza. La giornata di ieri, alla ripresa degli allenamenti, era stata positiva per il rientro in gruppo di Davide Calabria.

Il terzino destro aveva accusato un affaticamento durante la sfida al Napoli. Da ieri è totalmente recuperato e ci sarà dunque contro l’Empoli. Ma andiamo all’allenamento odierno. Filtrano altre novità importanti da Milanello.

Milan, finalmente è recuperato: ma Pioli sorride a metà

Dalle ultime novità appresa dalla nostra redazione, oggi a Milanello è tornato ad allenarsi in gruppo anche Sandro Tonali. Ieri, il mediano rossonero aveva un svolto un lavoro personalizzato sul campo, ma oggi può dirsi totalmente recuperato. Sarà dunque disponibile anche lui nella trasferta toscana di sabato prossimo. Un recupero importantissimo per Pioli! Per l’attacco continuano a non arrivare però buone notizie.

Difatti, anche oggi, sia Rebic che Origi hanno svolto un allenamento personalizzato. Per quanto riguarda il croato, però, possiamo leggere una nota positiva. Ieri Ante aveva svolto un lavoro individuale tra campo e palestra, oggi si è invece allenato interamente sul campo. Era stato pronosticato un suo rientro in gruppo già nella giornata di ieri, ma pare serva qualche altro giorno. Origi, tornato ieri dal Belgio, ha invece dato sensazioni positive.

Il suo ritorno in campo era previsto per la gara contro la Juventus in campionato, ma chissà che il belga non possa stupire i tanti facendosi trovare pronto già per la sfida di Champions League a Londra contro il Chelsea (5 ottobre).