Sesko come Van Basten: prodezza fenomenale, i tifosi lo sognano – VIDEO

In Nations League si è visto un gol davvero meraviglioso e che ha ricordato le prodezze di grandi campioni come van Basten e non solo.

Durante questa sosta dei campionati sono andate in scena tante partite di Nations League e ci sono alcuni giocatori che si sono messi particolarmente in luce. Tra questi c’è senza dubbio Benjamin Sesko.

Il 19enne attaccante sloveno gioca nel Salisburgo, ma è già stato comprato dal Lipsia per la prossima stagione. Anche il Milan e altre società importanti d’Europa avevano fatto dei sondaggi, ma il suo futuro sarà ancora in una squadra del gruppo Red Bull. Poi si vedrà…

In questa pausa nazionali Sesko ha brillato con la maglia della Slovenia. Dopo il bel gol realizzato nella vittoria contro la Norvegia con un tiro angolato dalla distanza, ne ha segnato uno ancora più pregevole nel pareggio contro la Svezia. Il giovane bomber ha fatto una prodezza che ha ricordato quelle fatte da ex calciatori come Marco van Basten o Francesco Totti.

Ha battuto il portiere avversario con una conclusione al volo di sinistro da posizione un po’ defilata, dentro l’area. Una rete il cui video ha fatto il giro del mondo e che è stato condiviso in massa sui social network. Tanti tifosi del Milan sono ammaliati. Questo ragazzo sembra destinato a diventare davvero un grande attaccante.