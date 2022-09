ML – Rebic, buone notizie da Milanello: le ultime

L’attaccante croato è sulla via del recupero e le sensazioni in vista del match di sabato sera contro l’Empoli sono positive

Il Milan continua a prepararsi in vista della trasferta di sabato sera contro l’Empoli di Paolo Zanetti, con la sfida che andrà in scena al Castellani alle 20.45. Sono diverse le problematiche per la squadra di Stefano Pioli.

Durante la sosta per le nazionali i rossoneri hanno perso due elementi chiave come Mike Maignan e Theo Hernandez, che verranno sostituiti, almeno nella sfida contro i toscani, da Tatarusanu e Ballo-Touré, anche se il tecnico emiliano sta valutando soluzioni alternative in difesa. Almeno dall’attacco arrivano buone notizie dai recuperi. o almeno in parte.

Ante Rebic ha svolto una parte di lavoro personalizzato e uno in gruppo e la speranza è quella di un rientro last minute almeno per la convocazione. In questo modo il croato potrebbe rappresentare un’eventuale alternativa per Olivier Giroud a partita in corso, visto che l’ex Chelsea giocherà la sua ottava partita consecutiva dal primo minuto.

Ancora tutto personalizzato invece per Divock Origi. Il belga ha decisamente meno chance di rientrare già sabato e mette nel mirino i prossimi impegni, che per il Milan saranno tanti. Almeno Pioli potrà contare su Davide Calabria e Sandro Tonali, completamente ristabiliti e titolari per la partita con l’Empoli.