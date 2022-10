Empoli-Milan, Saelemaekers esce per infortunio: la situazione

Il belga è stato costretto a lasciare il campo dopo poco più di mezz’ora: ora è grande emergenza sulla fascia destra

Ancora un infortunio per il Milan che in questo periodo sembra vivere una maledizione sotto questo punto di vista. Alla mezz’ora di Empoli-Milan infatti c’è stato un nuovo problema fisico per un calciatore rossonero.

Si tratta di Alexis Saelemaekers che è rimasto fermo a terra e ha chiesto immediatamente il cambio. Per il belga si tratta di un problema muscolare, che lo ha portato a lasciare il terreno di gioco. Al suo posto Stefano Pioli ha fatto subito entrare Rade Krunic. Dopo Junior Messias quindi, un altro esterno rossonero va ko.

Adesso andranno valutate le sue condizioni, soprattutto in vista delle prossime partite, dal momento che sono davvero tanti gli impegni che aspettano il Diavolo, a partire da quella di Champions League mercoledì contro il Chelsea. A questo punto sembra complicato che l’esterno possa recuperare così in fretta e quindi le cose per i rossoneri si complicano.