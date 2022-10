Le formazioni ufficiali di Empoli-Milan: gioca Kjaer in difesa

Empoli-Milan, le formazioni ufficiali: scopriamo le scelte di Zanetti e Pioli per la partita di campionato allo stadio Castellani.

Terminata la pausa per le nazionali, torna la Serie A e il Milan va di scena a Empoli. Sulla carta una partita molto abbordabile, ma in pratica nessun avversario va sottovalutato. Servirà una prestazione di ottimo livello per vincere in Toscana.

Stefano Pioli in questa trasferta deve rinunciare a Zlatan Ibrahimovic, Alessandro Florenzi, Divock Origi, Mike Maignan, Theo Hernandez e Junior Messias. Torna Rafael Leao, che aveva dovuto saltare l’ultimo match di campionato contro il Napoli a causa di una squalifica.

Se i rossoneri vogliono vincere per rimanere nella scia del Napoli capolista, anche la squadra di Paolo Zanetti comunque intende dare tutto per conquistare un risultato positivo. Sette punti nella prime sette giornate per gli azzurri, che sognano il colpo grosso contro i campioni d’Italia davanti al pubblico dello stadio Carlo Castellani.

Di seguito le formazioni ufficiali di Empoli-Milan.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanović, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Grassi, Henderson; Pjaca; Satriano, Lammers. A disp.: Perisan, Ujkani; Cacace, Ebuehi, Guarino, Walukiewicz; Baldanzi, Bandinelli, Degli Innocenti, Fazzini, Marin; Bajrami, Cambiaghi, Destro, Ekong. All.: Zanetti.

MILAN (4-2-3-1): Tătăruşanu; Calabria, Kjær, Tomori, Ballo-Touré; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Leão; Giroud. A disp.: Jungdal, Mirante; Dest, Gabbia, Kalulu, Thiaw; Adli, Bakayoko, Díaz, Krunić, Pobega, Vranckx; Lazetić, Rebić. All.: Pioli.

Arbitro: Aureliano di Bologna.