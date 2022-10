Milan, nuovo difensore dalla Bundesliga: colpo da 25 milioni

Il Milan valuta un difensore della Bundesliga per il futuro: anche Roma e Napoli sono tra le concorrenti.

Stefano Pioli ha un reparto difensivo al completo per questa stagione, ma nella prossima non è escluso che possa cambiare qualcosa. La dirigenza dovrà considerare le condizioni fisiche di Simon Kjaer e la crescita del nuovo arrivato Malick Thiaw. Ma non solo.

Infatti, c’è anche un Matteo Gabbia che probabilmente valuterà se rimanere ancora al Milan oppure partire se non dovesse avere sufficiente spazio. Già quest’anno si era parlato di un possibile trasferimento con la formula del prestito, però poi è rimasto a Milanello con il solito ruolo di riserva.

Tra le situazioni da considerare anche il rinnovo di Pierre Kalulu, che vuole un sostanzioso aumento di stipendio (ora percepisce 500 mila euro). Il raggiungimento di un accordo appare scontato, però finché non ci sono le firme non si può mai essere sicuri di niente. Paolo Maldini e Frederic Massara stanno ancora trattando con l’agente.

Calciomercato Milan, sfida con Napoli e Roma per un difensore?

Secondo quanto rivelato da calciomercato.it, il Milan è tra le squadre che sta monitorando Piero Hincapié. Si tratta di un ecuadoriano di 20 anni che gioca nel Bayer Leverkusen dall’estate 2021. Il club tedesco investì poco più di 6 milioni di euro per strapparlo agli argentini del Talleres, che un anno prima lo avevano prelevato dall’Independiente del Valle per oltre un milione.

Hincapié oggi ha una valutazione che oscilla sui 25 milioni, ma che può crescere ulteriormente. Il suo contratto scade a giugno 2025 e il Bayer Leverkusen punta a prolungarlo. Oltre al Milan, anche Napoli e Roma lo hanno seguito in più occasioni. Da tenere d’occhio anche il Tottenham, di cui si era parlato già nell’ultima finestra estiva del calciomercato. Ad Antonio Conte il difensore sudamericano piace molto.