Adani stregato: “Per distacco è il più forte della Serie A”

Lele Adani, noto opinionista sportivo, non ha alcun dubbio. E’ il gioiello del Milan il giocatore più forte della Serie A. Le sue dichiarazioni sono troppo dirette!

Ieri abbiamo assistito ad una gara davvero pazza. Empoli-Milan ha regalato grosse emozioni! Dalle tante occasioni sprecate, sino al caos del finale di partita. Ma in questo miscuglio frenetico ha brillato la costante del Milan. Sì, Rafael Leao ha dimostrato, confermato, di essere un giocatore stratosferico. Gol e assist per lui, e in generale un partita condotta al massimo.

Cosa è diventato oggi Rafael? Difficile da descrivere a parole. Per alcuni non è ancora un fuoriclasse affermato, fatto sta che in Serie A ma in generale in Europa è assai complicato trovare un giocatore dalle sue stesse caratteristiche. Il Milan lo sa bene, e per questo il rinnovo di contratto è adesso l’obiettivo impellente. Anche Leao sa che rimanere in rossonero sarebbe la scelta più giusta per continuare a crescere e dimostrare presto di essere il famigerato top player di cui tutti parlano.

Intanto, per alcuni il portoghese è già un fuoriclasse assoluto. Come Lele Adani, ad esempio. L’ex calciatore, oggi opinionista sportivo, è completamente innamorato di Rafael Leao. la sua dichiarazione nel post-partita di Empoli-Milan lo conferma. Nessuno come Rafa: “Non ha importanza il risultato di Empoli-Milan, quello che voglio dirvi è che Rafael Leao è nettamente e per distacco il giocatore più forte e decisivo della nostra Serie A” ha detto Adani.