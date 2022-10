Empoli-Milan, emozioni forti nel finale: il video highlights è da brividi!

Empoli-Milan ha regalato un finale al cardiopalma ai tanti tifosi e appassionati di calcio. Riviviamo insieme quei momenti insieme. Che bellezza l’abbraccio di Pioli a Ballo-Touré!

Empoli-Milan è stata una partita pazza e stupefacente, soprattutto il suo finale. Quattro gol nel giro di dieci minuti, con i rossoneri a trionfare grazie ad uno scatenato Rafael Leao. Gol, assist e l’azione del 1-2 partita dai suoi piedi. Nonostante i tanti infortuni, il Diavolo è riuscito a portarla a casa con grinta, coraggio e convinzione.

Il Milan l’ha aperta grazie al gol di Ante Rebic. Pochi secondi dal ritorno in campo e il croato ci ha messo poco a dimostrarsi determinAnte! Ma soltanto poco dopo i rossoneri hanno vissuto attimi di terrore, con il gol da calcio di punizione di Bajrami a segnare il pareggio. Si pensava la gara fosse terminata, con un punto a testa a lasciare insoddisfatti i rossoneri. In realtà è successo l’inimmaginabile!

A regalare nuovamente il vantaggio al Milan l’uomo meno atteso, Fodé Ballo-Touré. Il primo gol da professionista per il terzino francese! Nessuno ci avrebbe mai scommesso, eppure l’ex Monaco ha lasciato tutti a bocca aperta. Infine, il formidabile Leao a chiudere i conti con uno scavetto magistrale. Esultanze, abbracci, urla da brividi! E i gesti di Stefano Pioli a fine partita ad emozionare i tanti!

E’ tutto racchiuso nel breve video highlights pubblicato dall’AC Milan! Godiamocelo insieme:

🎥 #EmpoliMilan

Relive our last-gasp heroics ❤️‍🔥

Un finale da capogiro: chi vuole riviverlo? ❤️‍🔥#SempreMilan

Brought to you by @skrill pic.twitter.com/Q9B9fwl4oW

— AC Milan (@acmilan) October 2, 2022